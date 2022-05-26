Циклон з дощами і грозами йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, п’ятниця у краї буде сонячною і теплою. А от вихідними можливі опади й дещо похолоднішає.

Останніми днями травня в області спостерігатиметься мінлива погода. Дещо зіпсує весняну ідилію скандинавський циклон.

«П’ятниця в Україні очікується теплою. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 +25 градусів. Вітер в Україні 27-го травня залишиться поривчастим, подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду. Напрямок – із заходу. Скандинавський циклон Hannah крутить фронтами і закидає час від часу в Україну потрібні для рослин дощики. У денні години в більшості областей України – суха пауза. А ввечері в п’ятницю дощі, невеликі та помірні, очікуються у західних областях. На решті території України ввечері опади малоймовірні. У суботу Україною походять локальні дощики, у неділю опадів не буде. Температурний фон стане тьмянішим, трохи знизиться температура повітря, проте не на багато, на кілька градусів, в межах термічного комфорту», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, травень завершиться помірним теплом. Аграріїв погода потішить невеликими дощами.