На Тернопільщині поліція та СБУ проводять відпрацювання в окремих населених пунктах.

Про це повідомив начальник Нацполіції в області Олександр Богомол. Протягом тижня перевірки відбувалися у Почаївській лаврі.

Такі відпрацювання проводять, аби виявляти колаборантів та забезпечувати громадський порядок.

«Ми з СБУ проводимо відпрацювання на окремих територіях. Вчора відпрацьовувалася Почаївська лавра, громадські організації, підприємці. Дякуємо місцевим мешканцям, що з терпінням віднеслися до певних незручностей, коли ця робота проводилася. Робота проводиться щотижнево, на окремих територіях вона буде проводитися далі. Наше завдання – забезпечити громадський порядок, виявити людей, які можуть зашкодити державі», – зазначив Олександр Богомол.

Жителів Тернопільщини просять поставитися з розумінням до проведення таких відпрацювань.