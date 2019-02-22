Школи міста отримають кошти на спортивний інвентар
Тернопільським школам виділили кошти на закупівлю спортивного інвентаря. Із міського бюджету на це витратять 141 тисячу гривень. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.
– Просимо дозволити управлінню освіти і науки перерахувати кошти з цільових фондів закладам загальної середньої освіти на придбання спортивного інвентаря для впровадження варіативних видів спорту, які входять до програми «ДжуніорЗет», – зачитала проект рішення Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Кожна школа отримає по 4 тисячі гривень, а 24 школа – 5 тисяч гривень. За потреби навчальні заклади зможуть залучати на це також кошти меценатів і спонсорів.
У березні минулого року міський голова Сергій Надал підписав меморандум про співпрацю з лідером Спортивного руху «JuniorZ», шоуменом Олександром Педаном. Він передбачає популяризацію і впровадження нових видів спорту на уроках фізкультури у школах таких, як чирлідинг, петанк, хортинг, флорбол, бадмінтон, корфбол, реґбі, сумо та фризбі. Заступник міського голови Леонід Бицюра зазначив, що для Тернополя це дуже важливий проект, і він впроваджуватиметься впродовж 2019 року.
Ольга Трач
Фото зі сторінки «JuniorZ» у фейсбуці
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