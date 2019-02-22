Школи міста отримають кошти на спортивний інвентар

22/02/2019 Розмір тексту:

Тернопільським школам виділили кошти на закупівлю спортивного інвентаря. Із міського бюджету на це витратять 141 тисячу гривень. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Просимо дозволити управлінню освіти і науки перерахувати кошти з цільових фондів закладам загальної середньої освіти на придбання спортивного інвентаря для впровадження варіативних видів спорту, які входять до програми «ДжуніорЗет», – зачитала проект рішення Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Кожна школа отримає по 4 тисячі гривень, а 24 школа – 5 тисяч гривень. За потреби навчальні заклади зможуть залучати на це також кошти меценатів і спонсорів.

У березні минулого року міський голова Сергій Надал підписав меморандум про співпрацю з лідером Спортивного руху «JuniorZ», шоуменом Олександром Педаном. Він передбачає популяризацію і впровадження нових видів спорту на уроках фізкультури у школах таких, як чирлідинг, петанк, хортинг, флорбол, бадмінтон, корфбол, реґбі, сумо та фризбі. Заступник міського голови Леонід Бицюра зазначив, що для Тернополя це дуже важливий проект, і він впроваджуватиметься впродовж 2019 року.

Ольга Трач

Фото зі сторінки «JuniorZ» у фейсбуці