З 12 березня у Тернополі буде припинено навчання у школах та професійно-технічних навчальних закладах.

Відповідне рішення сьогодні увечері прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Карантин триватиме, як вказано у рішенні Кабміну, до 3 квітня.

При цьому вчителі та вихователі працюватимуть. Відтак, і зарплату їм будуть нараховувати.

Стосовно дитячих садочків, то протягом четверга і п’ятниці вони не будуть надавати послуг у повному обсязі. Натомість у них організують групи тимчасового перебування дітей. Так зробили, прислухавшись до численних звернень тернополян. Тож батьки, котрі не мають з ким залишити діток, зможуть привести їх у дитсадки. Далі, до 3 квітня, дитсадки будуть зачинені. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. При цьому автобуси і тролейбуси щонайменше двічі на день проходитимуть дезінфекцію.

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