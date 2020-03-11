Загальнонаціональний карантин увів Кабмін, щоб захистити українців від поширення коронавірусу. Відтак з 12 березня навчальні заклади краю зупиняють навчальних процес. Триватимуть вимушені канікули до 3 квітня.

Обмежувальні заходи вирішили запровадити, щоб захистити українців від COVID-19. Оскільки загроза епідемії залишається значною, враховуючі стрімкі тенденції зростання кількості хворих у Європі.

Освітні заклади області переходять на дистанційне навчання, – повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Зобов’язані припинити роботу і загальноосвітні школи, і дошкільні заклади.

«Кабмін запропонував увести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб, а також обмежити навчальний процес. Ми маємо запроваджувати профілактичні заходи, для того, щоб вірус не поширювався. Зокрема, передбачено припинення навчання строком на три тижні до 3 квітня».

Уряд України також вирішив закрити авіасполучення з країнами, де діагностовано випадки коронавірусної інфекції. Станом на сьогодні у світі захворіло понад 120 тис. людей. У Тернопільській області випадків коронавірусу не виявлено. Однак наразі досліджують четверту підозру щодо цієї інфекції.

Софія Романська