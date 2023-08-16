Доволі відчутний подарунок прийшов у Тернопільську область зі Швеції: вісім багатомісних автобусів поповнять шкільний автопарк регіону.

З 1 вересня на заняття у Борсуківській, Залозецькій, Бережанській, Кременецькій, Скориківській, Трибухівській, Лановецькій й Монастириській громадах учні поїдуть у салонах просторих шкільних автобусів. Усі багатомісні пасажирські машини прийшли в блакитній кольористиці, що символізує мирне небо – з таких позицій підбирали техніку за кольором шведські благодійники. Про це повідомляє Auto24.

Усі автобуси для уніфікації обслуговування належать до одного бренду, типу та моделі. Це – тривісні пасажирські машини Volvo 8500 потужністю 250 кВт / 340 к.с. з автоматичною КПП. Вони у виконанні приміського сегменту.

Салон на 51 місце для холодної пори року має опалення Webasto та подвійне скло. Для теплої пори є кондиціонер та потужна система вентиляції. Вхід/вихід здійснюється через двоє дверей – попереду та посередині.

Цьогоріч Тернопільщина у процесі підготовки до нового навчального року в рамках гуманітарної допомоги поповнила шкільний автопарк на 39 автобусів.

Загалом в Україн з-за кордону вже прийшло 214 автобусів для шкіл, ще 65 пасажирських машин різної місткості у дорозі.