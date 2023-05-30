Затверджено графіки автобусів, які курсують до сіл Тернопільської громади

Затверджено графіки курсування приміських автобусів до населених пунктів, які приєдналися до Тернопільської міської територіальної громади.

Про це повідомляють у міській раді.

Автобуси, які вирушають з Тернополя до с. Плесківців, с. Вертелка, с. Глядки відправлятимуться з вул. Бродівської.

Пасажири, які доїжджають до с. Курівці транспорт буде відправлятися з вул. Софії Стадникової та у вечірні години з вул. Бродівської.

маршрут «Тернопіль – Плесківці»

відправки з Тернополя (вул. Бродівська): 06:15, 10:50, 15:50, 18:20;

відправки з с. Плесківці: 07:00, 11:40, 16:40, 19:05.

маршрут « Тернопіль-Вертелка»

відправки з Тернополя (вул. Бродівської) : 06:00, 12:40, 17:40;

відправки з с. Вертелка: 07:15, 14:00, 18:55.

маршрут « Тернопіль – Глядки»

відправки з Тернополя (вул. Бродівська): 05:25, (вул.Стадникової) 08:15, 13:40, 17:20;

відправки з с. Глядки : 06:25, 09:15, 14:40, 18:20.

маршрут «Тернопіль-Курівці»(робочий день)

відправки з Тернополя (вул. Стадникової): 07:30, 09:50, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:15, (вул. Бродівська): 18:40

відправки з с. Курівці: 08:15, 10:40, 13:15, 14:40, 15:50, 16:50, 18:10, 19:10

маршрут «Тернопіль-Курівці»(вихідний день)

відправки з Тернополя (вул. Стадникової): 07:30, 12:00, 15:00, (вул. Бродівська): 17:30

відправки з с. Курівці: 08:15, 13:15, 15:50 (до вул. Бродівської), 18:10.