Комунальному підприємству «Міськавтотранс» дозволили отримати банківський кредит для придбання нових транспортних засобів. Відповідне рішення депутати прийняли на 39-ій сесії міської ради.

Під час розгляду цього проекту рішення начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук зазначив, що його підготували на основі клопотання комунального підприємства з метою покращення матеріально-технічної бази. Зокрема, необхідно замінити автобуси на маршруті №18.

Відповідно до прийнятого рішення, розмір кредиту становитиме не більше 27 мільйонів гривень терміном на 5 років. Авансовий платіж становитиме не більше 30%. Компенсаційна відсоткова ставка – не менше 5% та не більше 9% річних. Розміри щомісячних платежів будуть визначені згідно з умовами кредитного договору.

За вказані кредитні кошти планують придбати вісім автобусів, відповідно до визначених у додатку до рішення, характеристик. Закупівлю комунальне підприємство проводитиме через систему «Prozzoro».

Ольга Трач