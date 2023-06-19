Шкільні автобуси отримали десять громад Тернопільщини. Новий автотранспорт передали Коропецькій, Нараївській, Мельнице-Подільській, Лановецькій, Козівській, Золотниківській, Заліщицькій, Шумській, Скала-Подільській і Теребовлянській громадам.

– Ще на початку повномасштабного вторгнення на потреби ЗСУ та евакуацію людей з Луганської області ми передали 40 автобусів, – розповіли у Тернопільській обласній військовій адміністрації. – Щоб забезпечити довіз усіх дітей до навчальних закладів, Кабмін виділив на придбання шкільного автотранспорту для Тернопільщини майже 37 мільйонів субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування. За ці кошти для закладів освіти Тернопільської області закупили 21 шкільний автобус. Десять із них вже передали, найближчими днями очікуємо на поставку ще одинадцяти.

У ТОВА також зазначили, що раніше із Республіки Фінляндія отримали автобуси Шумська, Великодедеркальська та Саранчуківська громади. Міжнародну гуманітарну допомогу з Франції отримали Вишнівецька, Борщівська, Великогаївська та Збаразька. За кошти місцевого бюджету у двох територіальних громадах придбали три шкільні автобуси. Ще вісім мають надійти з Королівства Швеція.