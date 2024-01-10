48-річний ексначальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай станом на ранок 10 січня є головним претендентом на вакантну посаду очільника Тернопільської ОВА. Про це розповідають як місцеві медіа, так і джерела всередині партії влади.

Чому Гайдай?

Причина для появи на Тернопільщині ще одного владного легіонера більш ніж очевидна. Місцева верхівка «Слуг» не має таких лобістських можливостей, щоб нав’язати Києву кандидата зі свого середовища.

По-перше, не знайдено в своєму середовищі осіб здатних і охочих поборотися за посаду номер один в області. Це свідчить як про коротку лаву запасних, так і про низький рівень мотивації та договороздатності осіб, які волею обставин опинилися в партії Президента.

По-друге, хоч і деякі провладні тернопільські нардепи займають непогані позиції в парламенті, ця гілка влади наразі не є ключовою в державі. Всі справи, і в першу чергу кадрові, вирішуються не на Грушевського, а на Банковій, в офісі Президента. У головному будинку країни зовсім інші пріоритети і бачення. Тому цілком зрозуміло, що фігура перевіреного свого і зараз формально не задіяного у державному управлінні Гайдая зрозуміліша за спроби просунути на посаду ноунеймів з Тернополя, навіть парламентського розливу.

Навіщо Гайдай?

Екс-голова Луганщини має репутацію вправного менеджера незалежно від того, в якій політичній команді працює. В часи Порошенка очолював Мукачівську РДА на Закарпатті, в каденцію Зеленського – з‘явився на Луганщині. Медійний. На прямому контакті з Києвом.

Після відставки з Луганщини намагався перейти на дипломатичну роботу, однак поки що не склалося. Перебуває в резерві Банкової.

Зрозуміло, що Тернопільщина – не вершина для його амбіцій, але й можливість нагадати про себе. Власне, під виклики теперішнього часу його ймовірне призначення. Кому, як не колишньому очільнику фронтової області знати і розуміти важливість мобілізації та мобілізаційної роботи для економіки держави. Зрештою, чужим завжди легше і простіше виконувати такі непрості завдання.