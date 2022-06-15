Військова техніка, що раніше розміщувалася у Старому парку, відтепер використовуватиметься для потреб наших захисників. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради.

У зв’язку з бойовими діями і вторгненням російської федерації на територію України та враховуючи звернення однієї із військових частин, виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення дозволити КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», як балансоутримувачу, безоплатно передати на баланс військової частини військову техніку, що раніше розміщувалася на території Старого парку у Тернополі.

«Йдеться, зокрема, про бронетранспортер БТР–60П, БРДМ та гармату (гаубицю), що раніше стояли у Старому парку. Військова частина запросила цю техніку для своїх потреб, адже ці бронетранспортери можуть бути реконструйовані та приведені у реальне використання, а гармату військові зможуть використовувати в якості муляжу для прицілу на полігонах, – пояснив міський голова Сергій Надал. – Тож уже незабаром ця військова техніка буде служити нашим захисникам і успішно працювати на перемогу України над російськими загарбниками».

Нагадаємо, нещодавно у Тернополі завершився прийом проєктних пропозицій в рамках конкурсу з вибору кращої концептуальної ідеї реконструкції території Старого парку. Загалом впродовж конкурсу у Тернопільську міську раду надійшло 13 ескіз-ідей в текстовій та графічній формах.