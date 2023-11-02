Ще один “інвестор”: тернополянин віддав шахраям понад п’ять тисяч доларів

Інвестування обернулося втратою понад п’яти тисяч американських доларів. Саме на таку суму шахраї обдурили жителя обласного центру, обіцяючи прибутки через інвестування.

Зі слів потерпілого, інформація про вкладення коштів і великі доходи з’явилася в одному з телеграм-каналів. Чоловік перейшов за посиланням, і його зацікавив такий вид заробітку, адже умови були дуже вигідні.

Тернополянин спочатку інвестував невелику суму – отримав прибуток. Це заохотило, і в подальшому на різні рахунки він перечислив загалом 5 390 американських доларів. Однак цього разу не отримав ні прибутків, ні можливості повернути вкладене, адже інвестиційний канал уже не працював.

Фахівці радять не спокушатися на вигідні умови так званих інвестиційних фондів. Аби більш-менш успішно інвестувати, потрібно хоча б поверхнево розбиратися в основах інвестування, або отримати незалежну консультацію щодо інвестиційного проекту.

Не вірити в обіцянки захмарних прибутків: ніхто не буде платити великі відсотки.

Перевіряти репутацію проекту через пошукові запити в Інтернеті, а також сам сайт, компанію, ліцензію, контакти, тексти користувацьких угод.

Ніколи не довіряти інвестиційним пропозиціям, які знайшли не ви, а вони самі до вас нав’язуються телефоном, месенджером або поштою.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – звертайтеся до правоохоронців.