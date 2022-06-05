Уродженка Тернополя Яна Помозибіда перемогла у престижному турнірі з бодібілдингу і фітнесу “Arnold classic Africa”, який пройшов у Південно-Африканській республіці.

Про це вчора у ФБ повідомив тренер чемпіонки Віктор Мацикур.

“Ура! Яна Помозибіда, тернополянка, моя вихованка завоювала ще одну золоту медаль у цьому сезоні!!!

Після золота на Чемпіонаті Європи в Іспанії тільки що вона перемогла на турнірі «Arnold classic Africa”, що відбувся в Йоханесбурзі, ПАР у категорії «фітнес бікіні, до 166 см».

Крім всього Яна виборола і отримала «про карту», тепер зможе обирати чи продовжувати виступи серед аматорів, чи уже серед професіоналів”, – написав пан Віктор.

Нагадаємо, на початку травня Яна Помозибіда виборола титул чемпіонки Європи з фітнес-бікіні на змаганнях, що відбулися в Іспанії.