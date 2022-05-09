Тернополянка Яна Помозибіда виборола титул чемпіонки Європи з фітнес-бікіні на змаганнях, що відбулися в Іспанії.

Про це у Фейсбуці повідомив тренер дівчини, відомий тернополянин Віктор Мацикур.

“Приймаємо вітання! Тернополянка, моя вихованка Яна Помозибіда виборола титул Чемпіонки Європи з фітнес-бікіні (ріст до 162 см)!

Чемпіонат завершився вчора пізно ввечері, відбувався в Іспанії, учасниками були біля 1000 атлетів з 45 країн Європи.

П.С. Яна справжній боєць, бо я знаю непрості обставини підготовки. У спорті без сильного характеру і вміння долати складнощі – високого результату не досягнути. Вона виступала за команду Нідерландів, де зараз живе та працює. У своїй категорії Яна обійшла 19 учасниць”, – зазначив Віктор Мацикур.

Вітаємо чемпіонку та її тренера із високим досягненням!







