На черговому засіданні 30 сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно 13 військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя»:

ОЛЕЩУК Ігор Андрійович, громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольних змагань.

Посмертно:

БОЙКО Сергій Васильович, старший сержант,

ГАРМАТІЙ Володимир Михайлович, молодший лейтенант,

ГНІДИЙ Анатолій Дмитрович, старший солдат,

ДАНЬКІВ Віктор Богданович, старший солдат,

КЛИМ Олег Миколайович, сержант,

МІСЮРА Олександр Юрійович, солдат,

НИЧИК Олексій Олександрович, солдат,

ПЕТЛЬОВАНИЙ Андрій Миколайович, старший солдат,

ПЕТРОВ Дмитро Валерійович, старший солдат,

СЕНЮК Богдан Олегович, солдат,

СТУСЯК Роман Олександрович, солдат,

ФУРЛА Юрій Михайлович, старший солдат,

ШЕВЧУК Богдан Тарасович, молодший сержант.

«Відзнакою Тернопільської міської ради» за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, активну громадянську позицію, жертовну працю у наданні медичної допомоги військовослужбовцям та заслуги перед містом будуть нагороджені: