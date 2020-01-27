Поліція Тернопільщини підвела результати роботи у 2019 році.

Понад 104 тисячі заяв та звернень надійшло в обласне управління поліції у 2019 році. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 6489 кримінальних правопорушень, з яких 1725 відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. Це без врахуванням тих, що були закриті у зв’язку з відсутністю ознак кримінального порушення та ознак злочину. За словами начальника Головного управління Нацполіції у Тернопільській області Олександра Богомола, загальний рівень злочинності у 2019 році становив 60 кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення, у 2018 році цей показник був на рівні 62 кримінальні правопорушення.

– Минулого року в області було скоєно на 11% менше крадіжок, на 22% менше розбійних нападів, на 40% менше шахрайств, на 24% менше хуліганств, на 4% менше незаконних заволодінь автомобілями, – уточнив Олександр Богомол. – На жаль, маємо проблематику по ДТП, де є ріст на 13%, в тому числі на 24% зросла кількість аварій зі смертельними випадками. З числа кримінальних правопорушень, за якими закінчене досудове розслідування, зменшилася кількість правопорушень вчинених у громадських місцях, на вулицях, неповнолітніми, групами осіб, тих, хто раніше вчиняв злочини. Однак, збільшилась кількість правопорушень скоєних у стані алкогольного сп’яніння. Більшість тяжких і особливо тяжких злочинів на побутовому грутні вчиняються у стані алкогольного сп’яніння, більшість ДТП з тяжкими наслідками також стаються у стані алкогольного сп’яніння. Наразі, кримінальна відповідальність за керування у стані алкогольного сп’яніння транспортним засобом відтермінована до 1 липня 2020 року, але сподіваюсь, що більше такого відтермінування не буде. Розкрито усі скоєні у 2019 році злочини з тяжкими тілесними ушкодженнями. Їх було 17, тих, у яких потерпілі особи загинули – 6. Також розкриті 11 вбивст, замах на вбивство ректора залишається не розкритим. Розкриті всі згвалтування. Ефективніше, ніж у 2018-му, розкривали розбої, грабунки, незаконні заволодіння автотранспортом.

У 2019-му поліцейськими було викрито 116 фактів привласнення майна, 160 кримінальних правопорушень задокументовано у сфері службової діяльності, 36 фактів зловживання владою, 25 – у сфері господарської діяльності, 41 правопорушення – у сфері використання бюджетних коштів, виявлено 37 фактів вимагання та отримання неправомірної вигоди. Було викрито 43 порушення з ознаками кримінальної корупції – це провадження, за якими закінчено розслідування, 42 направлено до суду з обвинувальним актом. Працівники поліції виявили 415 фактів вчинення корупційних правопорушень, за якими було складено адміністративні протоколи, 377 з них розглянуто судами, 163 порушника оштрафовано на загальну суму 142 тисячі гривень.

Олександр Богомол також зазначив, що цього року, як і минулого, поліція готова до несення служби, охорони громадського порядку, забезпечення публічної безпеки, до профілактики, розкриття та розслідування злочинів.

Ольга Трач

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