На блок-постах області стало менше черг. Зі сторони представників УПЦ МП загрози державі немає.

Про це повідомив головний поліцейський області Олександр Богомол під час чергового брифінгу Ради оборони Тернопільської області 7 березня.

– Оперативна ситуація в області спокійна,- повідомив Олександр Богомол. – На блок-постах практично вже не маємо черг, інколи вони з’являються у час-пік, після завершення комендантської години, тому прошу всіх виважено ставитися до ситуації, якщо треба почекати. На блок-постах на дорогах державного значення працюють військовослужбовці Тероборони, є по 2 поліцейських та по працівнику СБУ. Всі народні блок-пости на територіях ОТГ контролюються органами місцевого самоврядування і координуються поліцейськими. Якщо виникає конфліктна ситуація у нас є поліцейські, які можуть виїхати на місце або в телефонному режимі надати консультацію. На жаль, конфлікти є, але вони не загрозливі і не так часто трапляються. Ми все вирішуємо.

Щодо церкви Московського патріархату, то Українська Православна Церква співпрацює з поліцією та СБУ щодо інформування. Була зустріч із митрополитом Володимиром у Почаєві. Після неї ми перевірили приміщення Почаївської Лаври, переписали всіх прихожан, які поселилися у гуртожитках. Там багато біженців, багато транспорту. Навколо Почаївської Лаври стоять блок-пости, ми контролюємо пересування всіх, хто виїжджає і заїжджає на територію, маємо можливість зайти у будь-яке приміщення і подивитися що там робиться. Є повна комунікація як з Почаївською Лаврою, так і на території районів з представниками УПЦ. Будь-якої інформації, яка може зашкодити державі зі сторони цих релігійних установ ми не маємо. Продовжуємо контроль і моніторинг за процесом, який відбувається.

Зараз, крім державних, є громадські і волонтерські організації із розміщення переселенців. Просимо їх комунікувати з поліцією, щоб ми могли прийти обстежити приміщення, поспілкуватися з людьми, які переїхали, ідентифікувати їх і забезпечити безпеку тих, хто приїхав і наших мешканців, щоб розуміли хто до нас приїхав, чим займаються. Чекаємо на звернення громадських організацій і волонтерів.