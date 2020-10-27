Сергій Притула засвітився на виборах з яскравою красунею і миттєво став мемом: “Коли твоя дівчина побачить…”

Український комік і телеведучий, кандидат у мери Києва від партії “Голос” Сергій Притула теж проголосував на виборах. При цьому його візит на дільницю разом з активісткою та волонтеркою Аліною Михайловою став приводом для жартів: один з перехожих надто задивився на шоумена, чим нагадав популярну в мережі інтернет картинку-мем, пише znaj.ua.

Відповідний пост був розміщений на сторінці Притули в соціальній мережі “Інстаграм”.

“Приїхали сьогодні на дільницю з Аліною Михайловою і випадково стали мемом ;)))).

Чувак у бейсболці, коли твоя дівчина побачить цю фотку, єдине, що тебе врятує – це кажи, що озирнувся на мене, а не на Аліну;))!” — жартує гуморист.