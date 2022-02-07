У суботу, 5 лютого, пройшла зустріч ініціативних груп зі збору підписів за створення партії “24 серпня” Сергія Притули.

Про це повідомили співрозмовники Української правди в оточенні Притули.

На зборах активістів обговорювалися організаційні моменти щодо створення та діяльності партії. Повна назва нової політсили – “Політична партія “24 серпня”.

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Нагадаємо, у квітні 2021 року Сергій Притула заявив, що хоче стати новим керівником партії “Голос”. Голова партії “Голос” Кіра Рудик відповіла тоді Притулі, що – це важка та системна робота, а не виступи у клубах чи на стадіонах.

Сергій Притула у червні 2021 року заявив про вихід із партії. А на початку січня 2022 року Притула анонсував створення своєї політсили.