Світ

Нова позиція “бацьки”

Олександр Лукашенко не перестає дивувати своїми несподіваними заявами. Неочікувано для всіх він пішов проти господаря Кремля Володимира Путіна та почав стверджувати, що Білорусь і Росія не мають потреби у злитті й створенні єдиних органів управління. Цю свою нову позицію “бацька” повідомив під час наради з питання білорусько-російського співробітництва у військовій сфері. “Ми, білоруси, живемо у своїй квартирі, вона невелика. І Росія, величезна Росія, живе… ну, може, не в квартирі, як я сказав, а на всьому поверсі. І ми суверенні, незалежні держави. Сьогодні світ змінився настільки, що розмови про те, що Білорусь повинна увійти до складу Росії чи Росія повинна увійти до складу Білорусі, або ми взагалі якось повинні злитися, створивши єдині органи управління, є недоречними. І було б просто нерозумно навіть працювати в цьому напрямку. Це абсолютно не потрібно”, – заявив президент Білорусі. Лукашенко також наголосив, що існуючи як суверенна та незалежна держава, Білорусь може вибудувати таку систему відносин зі світом, що вона буде потужнішою, ніж у Росії.

Багатообіцяючий препарат

Нині людство в боротьбі з COVID-19 сподівається (хоч і не надто дружно) на дієвість різних вакцин, проте не полишає надії, що буде винайдений якийсь ефективний засіб, що дасть змогу лікувати підступну й всюдисущу інфекцію. Американська фармацевтична компанія Merck оприлюднила попередні результати успішних досліджень експериментального противірусного лікування препаратом Molnupiravir. Merck розробила ці ліки спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics. Molnupiravir протестували на понад 200 пацієнтах з коронавірусом, які не потребували госпіталізації. У хворих зафіксували швидше зниження рівня заразності вірусу. Американські фахівці вважають отримані дані багатообіцяючими. Однак дієвість препарату ще потрібно піддати додатковому вивченню. Приймають Molnupiravir перорально, а принцип його дії заснований на пошкодженні вірусу при його реплікації.

Україна

Не доходили руки чи не було бажання?

На думку відомого журналіста і телеведучого Дмитра Гордона, РНБО, закривши канали, що належали Віктору Медведчуку і запровадивши санкції проти нього, продемонструвала державницьку волю. І що ці кроки треба було зробити вже давно, однак у попередника нинішнього глави держави до цього не доходили руки, або ж, що більш вірогідно, не було бажання. Разом з тим, наче підтверджуючи спостереження щодо того, що він протягом кількох секунд може проголосили себе атеїстом і промовити “Слава Богу”, шеф-редактор “Бульвару” заявив, що той, хто до того як українці отримуватимуть пенсію $1 тис., починає щось говорити про релігію, мову та націю, є ворогом держави № 1. Це, за словами Д.Гордона, або засланий російський “казачок”, або просто дурень. Не можна, вважає він, в нинішній ситуації, коли величезна кількість людей ледве зводять кінці з кінцями, ще й розтягувати їх по різних кутках цими надзвичайно болючими і вибухонебезпечними питаннями.

Пізно, Івасю, до школи

Ідея запізнілих старань після втраченого часу чи нагоди може бути виражена по-різному. Мій армійський комбат, приміром, говорив: “Поздно пить боржоми, когда почки отвалились”. Українці ж часто кажуть: “Пізно, Івасю, до школи ходити…”. І в першій, і в другій фразі оптимізму не дуже багато. Гірськолижний курорт “Буковель”, це зимове пристановище не дуже бідних українців, закривають на карантин. Закривають, однак, після того, як паломництво на нього (в тому числі й з країн Європи, де подібні розваги нині під забороною) суттєво збільшило число випадків захворювання на COVID-19 і значно погіршило епідемічну ситуацію в Івано-Франківській області. Численні наряди поліції, попри невдоволення тих, хто приїхав сюди для “розслабону”, перекрили доступ до підйомників на гірськолижні траси. “Це вимушене рішення і, напевно, не останнє, яке буде. “Червона зона”, у якій ми перебуваємо, розвивається”, – сказав голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук. Все ж цікаво: ота сама “зона” розвивається сама собою, чи завдяки нашій легковажності та безвідповідальності?

Люд влазить у борги

Наш український люд і раніше був зовсім не від того, щоб заощадити на оплаті житлово-комунальних послуг, а тепер, в силу відомих причин, вдається до цього ще більш охоче. Хтось робить це через матеріальну скруту, а хтось хитрує з надією, що “спишуть”. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець січня 2021 р. зросла на 10,05% у порівнянні з груднем 2020 р. Тобто, до 81 мільярда грн. Про це повідомила Державна служба статистики. У січні поточного року населення країни сплатило за ЖКП 23,9 млрд. грн. (77,7% нарахованих за цей період сум). У Держстаті зазначають, що на початку року з населенням було укладено 3,2 тисячі договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 26,2 млн.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, склала 17,3 млрд.грн.

Тернопілля

Кіна не буде

Мешканці “файного” міста чоловічої статі жінок вельми “полюбляють” – як висловлювався відомий філолог-стиліст В.Ф. Янукович. І, вочевидь, з великої любові до них разом зі своїми подругами і половинками заповнили 7-8 березня розважальні заклади. Наслідки цієї “любови” нині констатують медики: захворюваність на COVID-19, в тому числі й важкі її прояви, стрибнула вгору. Міська влада, пошкрябавши потилицю, вирішила не проголошувати понад міру повагу до конституційних прав підприємців і оголосила, що ресторанам, нічним клубам, які працюватимуть після 24.00, перекриватимуть воду, електрику і тепло. Словом, буде (чи має бути) майже згідно з фразою персонажа С.Крамарова з “Джентльменів удачі” (“Все, кина не будет – электричество кончилось”). Ще одна подія з розряду неординарних: посол Польщі в Україні скасував візит до Тернополя. Шкода – pana ambasadora з країни-батьківщини видатного педагога Януша Корчака можна було принагідно ознайомити з методами роботи вчительки місцевої гімназії, котра проводила урок у спортзалі в такому натхненному стані, що учням опісля знадобилася допомога психолога, а саму її швиденько “пішли” з роботи…