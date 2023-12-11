Сьогодні, 11 грудня, на Тернопільщині зустрінуть загиблого захисника Богдана Басюка.

Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Богдан Басюк проживав у Кременці. Молодший лейтенант віддав своє життя за волю та незалежність України у Запорізькій області. Йому було всього 29 років.

Сьогодні орієнтовно о 12-й годині траурний кортеж зустрінуть у Кременці біля “Трьох Валетів”. О 12:30 на Майдані Волі відбудеться церемонія прощання. Після цього кортеж із загиблим попрямує до родинного дому, де о 18-й розпочнеться панахида. Поховають Героя завтра, 12 грудня.

“Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України”, – звертається до земляків міський голова Кременця.