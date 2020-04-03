У ніч з 30 на 31 березня депутати Верховної Ради України у другому читанні підтримали законопроєкт про відкриття ринку землі. За таке рішення проголосували 259 народних обранців.

На думку голови Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олега Сиротюка, факт торгівлі українською сільськогосподарською землею є неприпустимими.

Про це свободівець заявив у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– З прийняттям цього закону земля рано чи пізно стане власністю іноземців, корпорацій та олігархів, а люди ніякого зиску з того не матимуть. Аналогічний сценарій мав місце на початку 90-х під час так званої великої приватизації майна. Громадяни тоді отримали сертифікати-ваучери, які так і залишилися папірцями. Відкриття ринку сільськогосподарської землі – злочин проти країни, нації, майбутніх поколінь. Земля – ресурс, який перейшов від наших батьків, а ми маємо передати його своїм дітям, але аж ніяк не зробити її товаром. Прикро, що влада так вчинила, але я впевнений, що боротьба за захист української землі не завершена. Існують механізми, які зупинять це свавілля. Є Конституційний Суд України. Цей законопроєкт приймався в умовах, коли люди не можуть вийти під стіни Верховної Ради і заявити свою позицію. Думаю, що народ після завершення карантину скаже своє слово,– зазначив Олег Сиротюк.

Голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» також зауважив, що впровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні не було категоричною вимогою Міжнародного валютного фонду.

– На офіційних сторінках МВФ ми не знайшли інформації про те, що ринок землі в Україні – їхня категорична вимога. Представники Міжнародного валютного фонду говорили про так званий «банківський закон», який би не дозволив повернути колишнім власникам тепер вже державний «Приватбанк». Всі ми знаємо, що для порятунку цього банку держава витратила 5,5 мільярдів доларів з українського бюджету. Зараз цих коштів якраз не вистачає, щоб втримати економіку нашої держави. Тепер колишні власники-олігархи претендують на повернення «Приватбанку». МВФ справді вимагав вирішити це питання. Щодо ринку землі, то їхня заява звучала приблизно так: «Українська влада пропонує, що прийме закон про ринок землі. Звісно, ми це схвалюємо». Фактично вони підтримали пропозицію нашої влади. Тому зараз ми бачимо окозамилювання з боку влади. У час, коли суспільство в умовах карантину не може публічно висловлювати свій протест, вони приймають антиукраїнські закони у стінах парламенту, – додав Олег Сиротюк.

Олег Сиротюк наголосив на тому, що земельне питання обов’язково необхідно винести на всенародне обговорення.

– ВО «Свобода» категорично проти самого факту торгівлі українською землею сільськогосподарського призначення. Громадяни, які є власниками землі в населених пунктах, і так мають можливість її купувати-продавати. Однак, коли ми говоримо про українські чорноземи, це питання – табу. Однозначно треба провести всеукраїнський референдум. Бачимо, що теперішня влада стосовно цього не відрізняється від політики режиму Януковича. Тоді був скасований закон про всеукраїнський і місцевий референдум, зараз його немає, бо владі невигідно, щоб народ мав механізм поставити якесь питання на всенародне обговорення. Наша вимога до парламенту – механізм референдуму має бути відновлений. Люди однозначно повинні сказати свою думку, чи хочуть вони, аби земля перетворилася на товар, – підкреслив Олег Сиротюк.