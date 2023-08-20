Якісь дивні речі відбуваються з провідними українськими гравцями у Європі: після 1-2 матчів за тамтешні клуби вони ніби мають хорошу пресу й непогані перспективи на майбутнє. Але… минає якийсь час – і клуби уже шукають, куди б їх “спровадити”. Так було свого часу з Андрієм Ярмоленком у “Боруссії”. Щось схоже сталося і з Русланом Маліновським. Після переходу з “Аталанти” в “Марсель” його гра ніби отримувала схвальні оцінки, але… нині хавбек збірної України вже розпрощався з містом на півдні Франції й перебрався на північ знайомої йому Італії – у “Дженоа”, яка цього сезону повернулася в серію А. Як повідомляється, йдеться про річну оренду з опцією викупу контракту українця за 10 млн євро. Українець уже прибув у Геную й пройшов медичне обстеження. Хочеться сподіватися, що про “Дженоа” у Руслана залишаться кращі враження, ніж у Андрія Шевченка, чий досвід тренерської роботи в цьому клубі інакше як дуже невдалим не назвеш…

Тим часом Артем Довбик, якого вже давненько “сватали” то в один, то в інший клуб, таки нарешті перейшов у топовий європейський чемпіонат. Екс-гравець “Дніпра-1” і найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ став одноклубником Віктора Циганкова у іспанській “Жироні”. Український дует відзначився уже в першому турі Примери: Циганков зробив верхову подачу, а Довбик у своєму стилі замкнув її головою. Завдяки цьому “Жирона” в гостях зіграла внічию (1:1) з учасником цьогорічної Ліги чемпіонів “Реал Сосьєдад”. Довбик уклав з каталонцями контракт до 2028 року. “Жирона” – четвертий іноземний клуб в кар’єрі Артема. Досі він грав у Молдові (“Заря” Бєльці) та Данії (“Мідтьюлланн”, “Сеннер’юск”). Як повідомляється , перехід українця обійшовся “Жироні” у 7 мільйонів євро.

Значно більша сума фігурує в іншій угоді: мюнхенська “Баварія” заплатить лондонському “Тоттенхему” якихось 115 мільйонів євро (враховуючи бонуси) за 30-річного форварда Гаррі Кейна. Знаномуголеадору, вочевидь, набридло обходитися без якихось серйозних командних трофеїв у рідному Лондоні, а посилювати ним когось із конкурентів у Манчестері чи Ліверпулі “Тоттенхем” не бажав, отож здобувати титули капітан збірної Англії буде у складі “Баварії”. Перший ковток мюнхенського пива вийшов доволі гірким на смак: у матчі за Суперкубок Німеччини “Баварія” була розбита “Лейпцігом” – 0:3. Англієць вийшов на заміну, коли доля матчу була вже вирішена і нічим допомогти новому клубу не зміг. Однак вже в першому турі Бундесліги відзначився голом і результативною передачею у виїзному матчі проти “Вердера”, долучившись до розгрому останнього – 4:0. Контракт Кейна з мюнхенцями розрахований до 2027 року.

Сумнівно, щоб це дуже вплинуло на результати в Лізі чемпіонів, але, як би там не було, “Шахтар” офіційно повідомив про те, що в сезоні 2023/2024 домашні матчі єврокубків команда проводитиме в німецькому Гамбурзі на тамтешньому Volksparkstadion. Дозвіл від УЄФА вже отримано. Минулого сезону “Шахтар” проводив матчі єврокубків у Варшаві. Тим часом відомий експерт Йожеф Сабо поділився думкою про перспективи “гірників” на груповому етапі Ліги чемпіонів. “Боюся, що фурору він там не зробить. У Лізі чемпіонів грають клуби зі значно вищих за класом чемпіонатів. Там усі команди атакують. Я не бачу, приміром, в чемпіонаті Англії колективу, який засідає у себе в штрафному майданчику і лише відбивається. Що там робитиме “Шахтар”? Швидше за все “гірники” оберуть гру від оборони та на контратаках, де шукатимуть помилку суперника,” – прогнозує він.

Гравець “Шахтаря” Ярослав Ракицький – показовий приклад того, що про людину не можна судити упереджено, на підставі якихось уривчастих вражень. Його часто критикували за те, що не співав гімн під час матчів збірної, навіть звинувачували в симпатіях до сепаратистів. А коли він поїхав грати за російський “Зеніт”, на нім взагалі всі поставили хрест. Та ось що сказав сам Ярослав: “Коли 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна, я того ж дня вирішив розірвати контракт і повернутися до України. Цей вчинок і є моєю відповіддю. Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії – що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії”. Ракицький не лише визначено (на відміну від свого колишнього одноклубника Тимощука) висловився про війну, а й допомагає ділом. Зокрема, оплатив лікування і реабілітацію бійця 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Микити Стецюри, який є представником фанатського руху “Шахтаря”.