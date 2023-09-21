Несподівано обірвалося життя студента ТНПУ, спортсмена Михайла Цугорка.

Сумну звістку повідомила викладачка університету Олена Сопотницька:

“У це важко повірити і неможливо усвідомити, але сталося непоправне….

Волейбольна родина глибоко сумує з приводу передчасної смерті студента факультету фізичного виховання, гравця чоловічої волейбольної команди ТНПУ, Михайла Цугорка.

Раптова звістка про смерть Михайла вразила серця всіх, хто його знав. Пішов з життя талановитий спортсмен – волейболіст, людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця, дружелюбний та завжди усміхнений, життєрадісний, повний сил, мрій, планів на щасливе майбутнє.

Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Бога дати сил рідним перенести біль втрати, а душу прийняти в Царство Небесне.

Любимо, пам’ятаємо, сумуємо….

Вічна і світла пам’ять”.