Екс-ректор, доктор педагогічних наук Володимир Кравець розповідав студентам, що дівчата самі провокують зґвалтування.

В Тернопільському національному педагогічному університеті викладач розповідав студентам про те, що дівчата часто самі провокують зґвалтування, поділив логіку на чоловічу та жіночу, і додав, що жіноча логіка «непередбачувана» та заснована на натяках. Студентів обурили такі сексистські наративи професора та екс-ректора педуніверу 76-річного Володимира Кравця. Тепер вони вимагають аби курс «Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя» перевірили на придатність. У виші ZAXID.NET зазначили, що зараз викладання дисципліни тимчасово призупинено, проводиться внутрішня перевірка.

Студенти Тернопільського національного педагогічного університету обурилися через матеріал, який викладає на своїх лекціях професор, колишній ректор педуніверу Володимир Кравець. Викладач веде курс «Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя». Під час нього він розповідав студентам про те, що «дівчата часто самі провокують зґвалтування». Також що «чоловік і жінка часто по-різному розуміють згоду на секс», «насилля в його очах – це продовження залицяння», «”чоловіча” логіка — «побудована на фактах», а “жіноча” – як захочу, так і буде, й характеризується загадковістю, непередбачуваністю, несподіваністю, незавершеністю фраз, приписуванням іншої причини». Усі ці тези з лекцій доктора педагогічних наук зафільмували студенти, і виклали відео у соцмережі.

Студенти звинуватили викладача в сексистських наративах. Студентка ТНПУ Влада Кабушкіна розповіла телеканалу TV-4, що її найбільше обурили заяви професора про те, що у зґвалтуванні також винна жертва і що чоловіки – тварини, а діло жінок – народжувати дітей. Дівчина додала, що на заняттях разом із одногрупниками зробили зауваження викладачеві, але він відповів, що це його власна думка.

З такою думкою не погоджуються чимало громадських активістів та депутатів. «Проблема куди глибша, аніж здається на перший погляд. Вона не лише в матеріалах лекції. Вона в головах таких викладачів та керівництва. По-перше, цю рафіновану єресь Володимир Кравець роками вбивав студентам в голови. Про це повідомляють студенти, які вже випустились із ТНПУ, і керівництво універу це, вочевидь, влаштовувало. По-друге, він був ректором, а зараз є радником ректора Богдана Буяка. Хіба можна таким перечити? Колишні й нинішні студенти розповідають, що попередні скарги ніякого результату не давали», – написала в Facebook депутатка Львівської міської ради Оксана Мариняк.

У коментарі ZAXID.NET народна депутатка Наталя Піпа зазначила, що такі речі, які викладаються на курсі екс-ректора ТНПУ Володимира Кравця є неприпустимими. «По-перше, не вкладається в голову, що викладач міг дозволити собі, по-перше, антинаукові твердження, по-друге, образливі твердження, а по-третє, сексистські твердження. Я вже приготувала звернення і в Міністерство освіти, і в Державну службу якості освіти», – додала Наталя Піпа.

Раніше цю ситуацію викладач Володимир Кравець коментував телеканалу Hromadske. Він зазначив, що ніколи не ображав жінок, а уривки з його лекції, які викликали обурення в студентів, вирвані з контексту. Також він додав, що готовий попросити вибачення, однак «поки що не знає, за що».

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету Богдан Буяк у відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET зазначив, що наразі викладання цього курсу в начальному закладі призупинили. Деканати факультетів, на яких завершилося викладання курсу «Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя» у 2 семестрі, повинні створити комісії для оцінювання знань у студентів з цієї дисципліни. Також в ТНПУ зазначили, що, за згодою студентів оформлюють їхні пояснення та очікують на пояснення від викладача. Наразі таких не має.

«Згідно з розпорядженням проректора університету від 2 лютого 2024 року було створено комісію для експертної оцінки курсу «Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя» із залученням внутрішніх та зовнішніх фахівців з вказаної проблематики», – йдеться у відповіді на інформаційний запит. Про результати перевірки повідомлять додатково.