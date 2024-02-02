Викладач Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Кравець заявив, що «ніколи не ображав жінок», а уривки з його лекції, які викликали обурення в студентів, «вирвані з контексту».

Про це Володимир Кравець сказав у коментарі hromadske.

Також він сказав, що може попросити вибачення, однак «поки що не знає, за що». «Я вам спеціально спрямував прочитані лекції. І де ж там сексизм?» — заявив Кравець.

Крім того, він додав, що знає про те, що на нього скаржилися, бо говорив про це зі студентами. Утім, за його словами, після двох пар студенти «аплодували йому стоячи».

Нагадаємо, одна зі студенток Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка опублікувала в соцмережах фото презентації викладача Володимира Кравця.

У ній йшлося, зокрема, про те, що чоловіча логіка «правильна, побудована на фактах», водночас жіноча — «невивчений предмет», для якого характерна «непередбачуваність», «незавершеність фраз» і «приписування іншої причини».

Офіційно скаргу проти викладача не подали, бо студенти не вірять, що це дасть результат. Хоч наступного дня після лекції одна зі студенток поскаржилася на Кравця в спільному чаті університету.