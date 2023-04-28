Ракета окупантів поцілила у житловий будинок в Умані: відомо про сімох загиблих. ФОТО

Станом на 09:30 відомо про семеро загиблих внаслідок ракетного удару по девʼятиповерхівці в Умані Черкаської області. Серед загиблих — дитина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону, передає Громадське.

Рятувальники дістали з-під завалів 17 людей, з них 9 перебувають у лікарні (один у вкрай важкому стані).

Внаслідок ракетної атаки постраждав перший підʼїзд у будинку. Там, попередньо, було зареєстровано 110 людей. З 46 квартир 27 повністю знищені.

Станом на зараз фахівці вже розібрали кілька десятків кубометрів залізобетонних конструкцій. На місці працюють 33 одиниці техніки.

Також внаслідок атаки росіян у місті було пошкоджено приблизно 10 багатоквартирних будинків. Зараз правоохоронці з рятувальниками відвідують квартири, щоб перевірити, чи люди в безпеці. Також пошкоджені понад 10 автівок.

Міська голова Ірина Плетньова повідомила, що в громаді скасовані всі розважальні заходи на невизначений термін. В Умані оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської агресії.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що в Умані сталися два влучання крилатих ракет: у житловий будинок і складські будівлі. Відомо, що потерпілих доставили в лікарню.