Станом на 09:30 відомо про семеро загиблих внаслідок ракетного удару по девʼятиповерхівці в Умані Черкаської області. Серед загиблих — дитина.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону, передає Громадське.
Рятувальники дістали з-під завалів 17 людей, з них 9 перебувають у лікарні (один у вкрай важкому стані).
Внаслідок ракетної атаки постраждав перший підʼїзд у будинку. Там, попередньо, було зареєстровано 110 людей. З 46 квартир 27 повністю знищені.
Станом на зараз фахівці вже розібрали кілька десятків кубометрів залізобетонних конструкцій. На місці працюють 33 одиниці техніки.
Також внаслідок атаки росіян у місті було пошкоджено приблизно 10 багатоквартирних будинків. Зараз правоохоронці з рятувальниками відвідують квартири, щоб перевірити, чи люди в безпеці. Також пошкоджені понад 10 автівок.
Міська голова Ірина Плетньова повідомила, що в громаді скасовані всі розважальні заходи на невизначений термін. В Умані оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської агресії.
Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що в Умані сталися два влучання крилатих ракет: у житловий будинок і складські будівлі. Відомо, що потерпілих доставили в лікарню.