В сусідній з Тернопільщиною області уламки “Шахедів” пошкодили об’єкт інфраструктури

У Львівській області уламки “шахедів” пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку оперативно погасили.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Інтерфакс-Україна.

“Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області. На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих”, – написав Козицький.

За його даними, усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.