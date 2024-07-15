Кинув гранату і втік: біля приміщення ТЦК в сусідній з Тернопільщиною області пролунав вибух

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у Буську. Внаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджений фасад та вікна будівлі.

Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ, Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.

На місці події працюють: слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події.

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