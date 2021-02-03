Підволочиський РЕМ на Тернопільщині дописує абонентам зайві кіловати. Люди подають показники лічильників через електронні кабінети, інспектори, вносять свої корективи та додають “зайві” кіловати до платіжок. При цьому погрожують судом людям які вже виявили їхнє шахрайство та не хочуть платити зайвого.

Чоловік стверджує що інспектор не приходить дивитись на лічильники, а пише показники “зі стелі”, повідомляє Реально.

“Другий місяць поспіль маю проблеми з контролером, що подає показники електроенергії.

Минулого місяця особисто сказав їй показники свого лічильника. Через декілька днів телефонує “вона” з претензією, що я подав неправильні показники, і вимагає щоб я сказав які зараз. Об’єктивно зробити цього не міг, був не вдома в цей момент. Сказав що подавав ті які були на лічильнику… Відповідь мене здивувала. “Ми подамо на вас до суду…” Подавайте на здоров’я… Думав інцидент вичерпаний. Та де там…

На початку січня подаю показники через сайт і не можу зрозуміти чому вони не приймаються системою. Дзвінок на гарячу лінію роз’яснив. “Ви не можете подати показник менший чим подав наш працівник”. Різниця 80 КВт/год. Для мене це не сума, проте сам факт не приємний” – пише Микола Пуковський.

Далі чоловік розповідає, що подібна ситуація сталася з його сусідкою, старенькою бабусею, якій контролер Підволочиського РЕМу також дописала показники.

“Сьогодні подібна ситуація трапилася з сусідською бабусею, якій я теж подаю покази через сайт на своєму комп’ютері. 13.01 вона при перевірці (реального навіть не заходила в її хату) вказує показник 11920!!! Станом на сьогодні показник 11875. Різниця 45 КВт/год. + 2 тижні часу!!! Ви придумали 90 кВт/год за 12 днів, людині яка за місяць споживає всього 45 КВт.??? Старші люди рахують кожну копійчину, який вам з цього зиск? Вам що премію видають?

Я, з повагою ставлюся до старших за мене людей, особливо до жінок, принаймні намагаюся і тому хочу ввічливо попросити пані контролера припинити фантазувати показники які вона подає. Якщо ви їх не фантазуєте, то можливо зверніться до спеціаліста-окуліста якщо ви не чітко бачите цифри на лічильнику. Не створюйте людям проблем, будь-ласка” – пише обурений Микола Пуковський.