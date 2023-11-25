Станом на сьогодні, в Україні спостерігаються деякі проблеми у сенсі внутрішньобудинкових систем газопостачання. Наразі йдеться про такі ймовірні наслідки несправності, як вибухи через витік газу або неможливість нормального постачання цього носія. Тож, для розв’язання питання, законотворці вирішили ввести третю платіжку за газ. Про це повідомило видання “Газправда”.

У поясненні зазначається, що громадянам доведеться платити за обслуговування та систематичні перевірки газової системи багатоповерхових будинків. Для цього потрібно укласти договір з акредитованою компанією, яку власник квартири має змогу обрати самостійно (наприклад, облгаз). Головне, щоб у постачальника послуги були відповідні дозволи. Але, відволіктися можливо завдяки порадам про те, як грати в слоти rcgroup.com.ua, де міститься рейтинг найкращих онлайн-казино України.

Також, “Газправда” додає, що у чинному законодавстві є певні застереження щодо відсутності подібного обслуговування. Тобто, якщо воно не проводитиметься, у будинках припинятимуть розподіл природного газу. Але, до остаточного затвердження реформ, відключення від газової мережі за відсутність договору вважатиметься маніпуляцією та порушенням прав мешканців будинку.

Чим допоможе новий рахунок

У повідомленні “Газправди” йдеться про те, що завдяки новій платіжці, люди розумітимуть, на що йдуть кошти та, матимуть змогу слідкувати за виконанням умов договору обраною компанією. Тобто, у разі виникнення порушень, власники осель зможуть поскаржитися на недобросовісне підприємство до місцевих органів влади. При цьому, якщо укласти договір, мешканці домогосподарства отримають:

Регулярний огляд, зовнішнє очищення, фарбування або ремонт газових систем будинку раз на рік (приватні будинки або окремі квартири);

Аналогічні комплексні заходи для багатоповерхівок раз на пів року;

Також, щороку проводитимуть перевірку наявності тяги, роботи стаціонарних сигналізаторів загазованості та працездатності запірних пристроїв на газопроводі.

Попри це, мешканцям будинків та квартир порадили звертати увагу на колір полум’я. За нормальної роботи газових систем, він має бути блакитним. Але, якщо додається інший відтінок, потрібно викликати газовиків.

Додаткові відомості про третю газову платіжку

Усі перевірки систем газопостачання, що проводитимуться у багатоповерхівках раз на 6 місяців, здійснюватимуться до початку та по закінченні опалювального сезону. Зокрема, фахівці обраної газової компанії будуть дивитися на герметичність з’єднань та цілісність газового обладнання. Для цього вони використовуватимуть спеціальні пристрої або мильну емульсію з наступним усуненням виявлених витоків газу. Тепер, трошки щодо ціни на блакитне паливо. Як повідомила “Газправда”, українці отримуватимуть рахунки за газ з незмінною ціною до закінчення опалювального сезону. Нагадаємо, що наразі, залежно від компанії, ціна за куб “блакитного палива” становить 7.70 – 9.99 гривень. Найвищі тарифи лише у двох українських компаній з десяти. Це: ТОВ “Асканія Енерджи” (9.95 грн) та ТОВ “Ритейл Сервіс” ТМ “СвітлоГаз” (9.99 грн).