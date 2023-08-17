Програмний РРО: як працює та спрощує оплату на касі

РРО, або касовий апарат – пристрій, який фіксує розрахункові операції у момент продажу товару чи надання послуги. Як альтернативу бізнесу пропонують використовувати програмний РРО – софт, що так само фіксує розрахункові операції як і фізичний термінал. Але в чому різниця?

З цим питаннями допомогли розібратися експерти ПриватБанку, клієнти якого вже використовують функціональне рішення “Каса”.

Кому потрібен РРО: законодавчі норми

Відповідно до закону України, підприємці 2-4 груп зобовʼязані використовувати РРО (касовий апарат або програму) та фіскалізувати всі торгові операції, видаючи покупцеві чек про здійснення оплати.

Як працює програмний РРО? Програма обмінюється даними з фіскальним сервером онлайн та фактично виконує всі функції касового апарата – фіскалізує касові операції, генерує чеки, формує звіти до податкової автоматично, чим спрощує фінансовий облік підприємцеві.

ПРРО можна встановити на смартфон, планшет, комп’ютер чи інший пристрій на ОС Android або Windows. Це зручна альтернатива фізичному POS-терміналу

Також підприємці, які поки не готові встановлювати фізичний POS-термінал, можуть надавати клієнтам QR код для оплати за товари чи послуги. До оплати приймаються всі картки ПриватБанку, а це 60% всіх емітованих в Україні карток.

Звичайний РРО або програмний РРО потрібно обовʼязково використовувати у таких випадках:

прийом готівки від покупців;

прийом оплат через платіжний термінал карткою, смартфоном, “розумним” годинником;

оплата з використанням сервісів Apple Pay/Google Pay;

внесення готівки або оплата карткою через комплекс самообслуговування (ПТКС) небанківської установи, наприклад, через IBox та інші;

дистанційна оплата за реквізитами картки.

Також окремо визначений перелік фінансових операцій, які не потрібно фіскалізувати, тобто проводити через РРО, а саме:

перерахування коштів на бізнес-рахунок ФОП, юрособи, якщо використані реквізити розрахункового рахунку;

внесення готівки через касу банку;

оплата товарів чи послуг у терміналі самообслуговування (банківському).

Тобто, якщо підприємці здійснюють розрахунки тільки в безготівковій формі, то мають право не використовувати касовий апарат. У всіх інших випадках він обовʼязковий.

Скільки коштують послуги еквайрингу

Перш ніж розпочати прийом безготівкових платежів на бізнес-рахунок, підприємцеві потрібно підписати з банком договір еквайрингу. За договором, клієнт набуває право приймати до оплати картки, “розумні” гаджети, а також отримувати оплату товарів та послуг в інтернеті. При цьому за кожну транзакцію з продавця списується фіксована еквайрингова комісія.

Для прикладу, у послуги еквайрингу від ПриватБанку входять наступні опції:

POS-термінал;

мобільний додаток “Термінал” для встановлення на смартфон;

QR-код для прийому оплат;

онлайн-еквайринг LiqPay.

Всі ці опції входять в послуги еквайрингу, комісія за який складає всього 1,3% за всіма картками або 1,5% за продаж товарів/послуг з використанням LiqPay.