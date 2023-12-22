Програмний РРО для ФОП, на сьогодні, заміняє звичайні касові апарати та фіскальні реєстратори. Вона дозволяє вести бізнес та розрахункові операції відповідно до законодавства, уникаючи помилок у звітності, через які можуть з’являтися штрафи. Замість банківського термінала програмне РРО для ФОП дозволяє використовувати смартфон, а також відчути ряд інших переваг.

У цій статті розглянемо детальніше переваги програмного РРО разом з «Торгсофт» https://torgsoft.ua/options/prro/. «Торгсофт» пропонує підприємцям готове рішення – програму обліку для роздрібної та гуртової торгівлі, торгове обладнання та супровід.

Що таке ПРРО? Яка різниця між РРО, ПРРО?

ПРРО (програмний реєстратор розрахункових операцій) та РРО (реєстратор розрахункових операцій) становлять два різних способи фіскалізації даних та платежів. Програмне РРО для ФОП працює у вигляді комп’ютерної програми або мобільного додатка, що можуть бути встановлені на будь-який зручний прилад, такий як комп’ютер, смартфон або планшет. Цей сервер надає можливість реєструвати та зберігати фіскальні дані у кіберпросторі, спрощуючи процедуру фіскалізації та звітності для підприємців.

Натомість РРО є фізичними спеціалізованими касовими апаратами, які використовуються для реєстрації розрахункових операцій та негайного друку фіскальних чеків. Ці апарати оснащені захищеною пам’яттю, яка забезпечує зберігання фіскальної інформації в обов’язковому порядку.

Безперечно, обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Програмний РРО для ФОП забезпечує зручність і мобільність для підприємців, оскільки вони можуть працювати з будь-якого місця, використовуючи будь-який пристрій з доступом до Інтернету. З іншого боку, РРО гарантує безпеку та точність фіскальної звітності, завдяки фізичній обмеженості доступу до накопичених даних.

Кому потрібен програмний РРО?

Згідно з законодавством, РРО для ФОП необхідний різним видам бізнесу. Це не лише фізичні точки, а й інтернет-магазини та підприємства, які надають онлайн послуги. 1 січня 2022 року набув чинності Закон України №128, який говорить про необхідність використання РРО для ФОП другої, третьої, а також четвертої групи. Яке ж саме використовувати програмне РРО для ФОП, кожен підприємець повинен вирішити самостійно.

Основні переваги ПРРО для ФОП

Переваги ПРРО перед звичайними касовими апаратами є очевидними та значущими для підприємців у сучасному світі. Перше, що привертає увагу, – це річна вартість ПРРО, що на порядок нижча, ніж ціна РРО. Це дозволяє підприємцям значно зекономити кошти, які можуть бути використані для інших потреб бізнесу.

Додатково, відсутність необхідності витрачати гроші на обслуговування ПРРО кожного місяця робить її ще більш вигідною. Також важливим фактором є можливість реєстрації онлайн та переваги безпаперового обліку – його можливість створювати та негайно відправляти електронні чеки, що є суттєвою перевагою у сучасному електронному світі.

Программа РРО для ФОП дає можливість підприємцям уникнути паперової тяганини, яка потребує більше часу та зусиль. І звісно, значною перевагою є можливість використання ПРРО зі смартфона, надаючи більшу мобільність та зручність ведення бізнесу.

Висновок

Програма РРО – сучасне рішення, з яким легко розібратися і взаємодіяти. Вона виконує важливі функції, які необхідні відповідно до законодавчих норм. До того ж ця технологія здатна значно полегшити процес обліку та фіскалізації операцій для підприємств.