У період карантину Уряд зобов’язав українців у громадських місцях носити маски. За порушення передбачені штрафи у розмірі 17 тис. грн. Втім, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає цю вимогу недоречною.

«Життя маски дуже коротке, дві – три години і її потрібно викидати, бо далі маска може бути шкідливою і перетворюється на генератор бактерій», – каже лікар-інфекціоніст, професор ТНМУ ім. І. Горбачевського Василь Копча. Відтак повторно використовувати маску заборонено.

«Важливим є соціальне дистанціювання, відстань між людьми має бути на рівні двох метрів. На такій відстані ніяка маска не потрібна на вулиці. Загалом використання масок на вулиці – це щонайменше неграмотно. Відтак використання масок, це не ваш захист, а насамперед – захист інших людей. Оскільки маска запобігає розповсюдженню аерозолю з видихуваним повітрям».

Втім, маска попереджає зайві доторки руками до обличчя. А відтак зменшується ризик занесення інфекції на слизові оболонки. За інформацією Центру громадського здоров’я, марлеві і тканинні маски не забезпечують належного рівня захисту, відтак їхнє застосування не приносить жодної користі. Рукавички ж рекомендують одягати лише тоді, коли є безпосередній контакт з кров’ю та потенційно інфікованими матеріалами.

Софія Романська

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