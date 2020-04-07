Для багатьох жінок принципово важливо залишатися стильними та привабливими навіть в умовах епідемії.

Це зайвий раз довела депутат від партії «Слуга народу» Людмила Марченко, з’явившись 30 березня на позачергове засідання Верховної Ради у дизайнерської захисній масці.

Людмила Марченко одягла елегантний look і доповнила його оригінальним засобом індивідуального захисту, який моментально привернув увагу її колег і, само собою, журналістів, пишуть Новини N.

Через якийсь час на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Людмила Марченко відповіла на всі запитання поціновувачів моди і заявила, що маска не тільки виглядає красиво, але і складається з декількох захисних шарів:

До слова, маска, декорована гіпюром – творіння рук тернопільського дизайнера Оксани Бачинської, яка пропонує різні варіанти таких незвичайних захисних аксесуарів:

Однак гості сторінки все ж скептично поставилися до слів Людмили Марченко та в основному залишали уїдливі коментарі щодо її зовнішнього вигляду, а також порекомендували переглянути підхід до підбору «карантинних» образів.

Що стосується вартості даного твору дизайнерського мистецтва, то в коментарях до публікацій Бачинської користувачі не без обурення озвучили ціну виробу і засумнівалися в тому, що такий аксесуар може претендувати на ексклюзивність: