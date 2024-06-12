Нардепці Марченко, яка перекидала долари через паркан, “світить” п’ять років за ґратами

У НАБУ прокоментували справу щодо нардепки Людмили Марченко.

У липні 2023 року детективи НАБУ затримали вдома тоді ще вагітну нардепку з Тернополя Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік, пише видання Тернополяни. Згодом детективи повідомили, що Людмилу Марченко та її помічницю підозрюють у незаконному сприянні в перенаправленні за кордон через систему “Шлях” військовозобов’язаних чоловіків. За свої послуги нардепка від партії “Слуга народу” брала долари, на момент затримання НАБУ відзняли, як Марченко перекидає гроші через паркан – 11 тисяч 300 доларів.

Дії обвинувачених кваліфіковані за частиною 2 статті 28 ( встановлено, що кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення) та частиною 2 статті 369-2 КК України (вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу).

За цей час нардепка встигла народити другу дитину, натомість НАБУ передали справу до ВАКС.

Наприкінці травня цього року нардепка Людмила Марченко, яка попри кримінальну справу та розслідування за її головної ролі, продовжує активно вести соціальне та депутатське життя, заявила у Фейсбук, що ніби то розслідування справи, коли вона з помічницею Анастасією Колеснік брали гроші за виїзд чоловіків через систему “Шлях”, закрили.

Невдовзі у центрі протидії корупції цю інформацію спростували, відзначивши, що ВАКС розглядає дану справу.

Днями у НАБУ журналістам “Тернополян” також підтвердили, що відомості, щодо закриття судом згаданого кримінального провадження в НАБУ відсутні.

“Санкціями за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України, останній може бути передбачено покарання у винляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк 2 до 5 років”, – відзначили “Тернополянам” у НАБУ.