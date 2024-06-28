“Дитина дістає гроші з тумбочки і псує”: скандальна нардепка пояснила, чому викидала долари через паркан

Народна депутатка від партії “Слуга народу” Людмила Марченко, яку обвинувачують в одержанні $11,3 тис. за перетин кордону, розповіла свою версію, чому викидала гроші через паркан коли у будинок прийшли детективи НАБУ.

Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на Центр протидії корупції.

У Вищому антикорупційному суді триває допит Марченко. Її обвинувачують в отриманні незаконної винагороди за сприяння у виїзді чоловіків за кордон по системі “Шлях”.

“Слуга” вини не визнає. Заявила, що лише надавала консультації щодо документів, які необхідно оформити для законного виїзду за кордон у статусі волонтера.

Щодо коштів, то нардепка заявила, що їх принесла її помічниця Анастасія Колеснік нібито на зберігання.

“За словами Марченко, помічниця і раніше приносила їй кошти. Адже, нібито, у Колеснік немає вдома сейфа, а дитина дошкільного віку часто дістає гроші з тумбочки і псує їх”, – повідомляє ЦПК.

На запитання чому викинула ці гроші за паркан, коли у будинок зайшли детективи НАБУ, Марченко відповіла, що перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається.

Адвокат нардепки клопотав про допит Марченко у закритому засіданні, оскільки мали оголошуватись відомості про стан здоров’я.

Утім, прокурор і колегія суддів зазначили, що наразі потреби оголошувати такі відомості немає, адже це не стосується обставин справи.

“Продовження допиту Марченко заплановано на 28 червня”, – пише Центр протидії корупції.

Торік у липні Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття у Тернопільській області помічника нардепа на отриманні хабаря.

У жовтні Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі щодо отримання Марченко та її помічницею $11,3 тис. за перетин кордону. У грудні САП скерувала до суду обвинувальний акт.

Людмила Марченко потрапила у Верховну Раду за 63 номером у списку партії “Слуга народу”. Членкиня Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.