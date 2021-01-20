Понад 5 тисяч абітурієнтів зареєструвалося для участі у пробному ЗНО на Тернопільщині. Тестування відбудеться 10 квітня.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання цього року організують лише з одного предмета на вибір абітурієнта. Це пов’язано із пандемією коронавірусу, – повідомив відповідальний за організацію ЗНО в області Юрій Шайнюк. Також тести з більшості предметів будуть доступними в онлайн-режимі, їх одинадцятикласники зможуть розв’язувати вдома.

«Реєстрація для участі у пробному ЗНО тривала від 5 до 19 січня. Абітурієнти могли обрати предмет, з якого вони хочуть складати пробне ЗНО – це українська мова, українська мова і література, історія України, математика, фізика, хімія, географія, біологія, іноземні мови. Участь у пробному ЗНО – 216 гривень».

Участь у пробному ЗНО необов’язкова. Таке тестування організовують, щоб абітурієнти могли психологічно підготуватися до іспиту.

Додамо, минулого року пробне ЗНО в очному режимі не відбулося через складну епідемічну ситуацію.