З метою підвищення результативності футбольних матчів (рахунки 0:0, 1:0, 1:1 доволі часті) лунають пропозиції збільшити розмір воріт. Відомий італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон висловив свою думку стосовно цього:”Нинішні розміри було зафіксовано 1875 року, і для антропометричних показників того часу вони, ймовірно, були занадто великими. Потім був проміжок часу, скажімо, 50-60 років, коли вони були правильними, а зараз, коли бачиш деяких воротарів гренадерського зросту, то вони вже інколи не здаються аж надто великими. Вплив антропометрії голкіпера можна побачити на ударах здалеку: тридцять років тому на кожні п’ятдесят ударів забивали 10 голів, а сьогодні дуже круто, якщо забивається три. Двометровому воротареві набагато складніше забити здалеку”.

Хтось, можливо, скаже, що футбольний світ дедалі більше втрачає глузд, але ті, хто “крутить” у ньому трансферними справами, так не вважають. CIES (Міжнародний центр спортивних досліджень) опублікував рейтинг найдорожчих футболістів світу. Очолив список зірковий півзахисник “Реала” Джуд Беллінгем, якого оцінили у 267,5 мільйонів євро. За ним розташувалися форвард “Манчестер Сіті” Ерлінг Холанд та ще один представник мадридців Вінісіус Жуніор. Їхня трансферна вартість склала 251,2 та 250,3 мільйона відповідно. Француз Кіліан Мбаппе посів лише 27 місце з вартістю в 106,2 мільйона. Для українців місця у рейтингу не знайшлося…

Колишній головний тренер “Роми”, “Лаціо”, “Манчестер Сіті” та збірної Англії 75-річний Свен-Йоран Ерікссон розповів, що у нього виявлено неоперабельний рак підшлункової залози. Відомий фахівець мужньо і навіть трохи по-філософськи сприйняв цей удар долі. “Всі бачать, що в мене не дуже хороша хвороба. Але я постараюся боротися якомога довше. Розумію, що у кращому разі проживу рік, у гіршому – менше. Хоча в кращому, можливо, й довше. Лікарі не можуть бути впевнені на сто відсотків, не можуть призначити точний день. Краще не думати про це, треба намагатися обдурити мозок. Можна весь час сидіти вдома, виглядати жалюгідним та казати, що тобі так не пощастило. Але треба бачити позитивні моменти. Не можна себе заздалегідь ховати”, – сказав він.

Єдиний кандидат на посаду президента УАФ 47-річний Андрій Шевченко мав пропозицію очолити європейську збірну. Точніше, зі східної околиці Європи. За повідомленням Sportinfo.az, керівництво федерації футболу Азербайджану робило Шевченку пропозицію очолити їхню національну команду. Мабуть, в Баку не так були зачаровані його успіхами у роботі зі збірною України і, тим більше, з “Дженоа”, як просто вирішили, що гірше, ніж було з попередніми тренерами, в будь-якому випадку не буде. Однак Шевченко відмовився від цієї пропозиції та повідомив, що готується стати президентом УАФ.

Який головний промах у футбольній кар’єрі Олександра Хацкевича? Хтось може пригадати матч-відповідь з “Баварією” в півфіналі ЛЧ 1999, коли у дуже зручній ситуації білоруський легіонер замість того, щоб вдарити по м’ячу, запоров бутсою газон. Однак сам колишній гравець та тренер київського “Динамо” згадав про роботу в росії, де з грудня 2019-го по березень 2021-го тренував “Ротор”. Хацкевич повідомив, що дуже шкодує через цей період у своїй футбольній кар’єрі. “Мій головний футбольний промах? Визнаю, що це поїздка в цей ср-ний Волгоград, в цю ср-ну росію”, – сказав він.

34-річний лідер “Динамо” Андрій Ярмоленко оцінив шанси команди на здобуття чемпіонського титулу УПЛ. “Я вірю, що Олександр Шовковський приведе команду до чемпіонства, і водночас робитиму все задля цього. Найголовніше – бути однією командою, виконувати те, що просить головний тренер та тренерський штаб. Останні ігри у минулому році показали, що команда може перемагати та здобувати результат. Усе в наших руках і ногах. Потрібно добре підготуватися на зборах і у найкращих кондиціях підійти до другої частини чемпіонату”, – сказав Андрій, додавши, що після перенесеної операції вже приступив до бігової роботи і сподівається під час другої частини збору в Туреччині приєднатися до загальної групи. У цьому сезоні на рахунку Ярмоленка 9 матчів, 4 голи та 1 асист за “Динамо”.