Світ

Відійшла ціла епоха

Без перебільшення можна сказати, що у минуле відійшла ціла епоха. У Великобританії відбувся похорон Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня на 97-ім році життя. Королева незадовго до своєї смерті ще встигла благословити на праведні труди нового Прем’єр-міністра Ліз Трасс, а для її сина, принца Уельського Чарльза, офіційне оголошення королем Карлом ІІІ (чомусь у частині світу досі існує традиція германізувати імена британських монархів) стало формальністю, оскільки він уже досить тривалий час виконує можливо й не надто обтяжливі, та все ж відповідальні обов’язки короля. Одна з найбільших довгожительок у сонмі світової еліти (з 1952 р. пережила на троні сімох Римських Пап) знайшла останній притулок у каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку. У похороні Єлизавети ІІ взяли участь понад 500 глав держав – як чинних, так і тих, які правили раніше. Серед запрошених не знайшлося місця для Афганістану, Сирії, Венесуели, М’янми, і, як і варто було очікувати, Росії та Білорусі. Вочевидь, токсичність цих державних утворень була визнана надмірною для присутності на похороні однієї з найбільш шанованих осіб планети…

Поки товстий схудне

Про це можна говорити з сумовитою іронією, мовляв, поки товстий схудне, то худий може й віддати Богові душу, але… згідно з оцінкою компетентних осіб, санкції, запроваджені Заходом проти Росії у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, вже почали шкодити російській оборонній промисловості. Вона, зокрема, відчуває труднощі з виробництвом складного озброєння. Таку думку висловив керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. “Росії дедалі більше заважають санкції, оскільки цілий ряд компонентів, які їм потрібні для систем озброєнь, походять із західної промисловості. Зараз ми бачимо перші серйозні ознаки цього в контексті їхньої здатності виготовляти, приміром, заміну крилатим ракетам і більш досконалому озброєнню”, – сказав він. Посадовець НАТО зазначив, що і Україна, і Росія відчувають нестачу озброєння та боєприпасів через інтенсивність вогневих дій. “Наскільки нам відомо, у росіян усе ще є значна промислова база, і вони здатні виробляти багато боєприпасів. І в них усе ще є їх дуже багато “, – додав адмірал.

Україна

В переговорах немає сенсу

Мабуть, не дуже скоро здійсниться давнє (й трохи дивне) бажання Володимира Зеленського подивитися в очі Владіміра Путіна. Принаймні радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глав двох держав.”По-перше, РФ все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати. По-друге, будь-яка зустріч сьогодні – це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо брехливі “мінські танці”, починаємо новий етап ескалації – оперативна пауза, не більше. По-третє, Росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю. Тому зрозуміло, що зараз на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний “сценарій”. Нас цікавить звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки РФ, обов’язкові масштабні юридичні процеси. Все інше — похідне від цього”, – зазначив М.Подоляк.

Колективна відповідальність

Чемпіонка Олімпійських ігор 2008 Ольга Харлан поділилася думками про те, наскільки важливим є усунення росіян від світового спорту. “Це дуже важливо зараз, бо йдеться про справедливість. Українські спортсмени не можуть нормально тренуватися, менше фінансування виділяється на спорт, їхні батьки під обстрілами, хтось втратив рідних. І якщо російські спортсмени будуть їздити на змагання – це буде несправедливо. Я вважаю, що в даному випадку повинна бути колективна відповідальність. Це важливо для українських та міжнародних федерацій. Я знаю, що багато спортсменів підтримують нас. І не знаю, як росіяни дивитимуться нам в очі. Коли кажуть, що спорт поза політикою, то це просто балачки, які не працюють, коли починається війна, коли гинуть люди. Тому зараз повинна бути ізоляція росіян у будь-яких сферах. Коли почалася війна, ми кричали про це, просили, молили допомогти зупинити це, сказати щось. А з їхнього боку було лише мовчання. Як ми могли це розцінювати, як не підтримку війни?

“Будемо бити”

Можливо, актор за професією Володимир Зеленський перед своїм черговим виступом згадав репліку персонажа Анатолія Папанова з культової кінокомедії (“Буду бить аккуратно, но сильно”). А може й ні – це відомо лише йому самому. Як би там не було, Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ будуть бити окупантів “міцніше, ніж били до цього”. “Багато хто з російських солдатів уже усвідомив, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найрозумніші з російських військових здаються в полон, і ми гарантуємо їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями. І ми будемо тиснути й далі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього”. “Збройні Сили України, підрозділи нашої розвідки, СБУ, Національної гвардії поступово, крок за кроком витісняють окупантів з нашої землі. Але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні та зберігати всю нашу міцність”, – підкреслив Президент. Напевно, після оголошеної а Росії часткової мобілізації цих зусиль знадобиться більше…

Тернопілля

Майже апокаліптичні перспективи

Жителів краю нині не так хвилюють дощі й похолодання, як думки про холоднувату й темнувату прийдешню зиму. Цій темі була присвячена нарада в мерії за участю голів ОСББ і комунальників. На ній, зокрема, зазначалося, що найбільшою загрозою для міста є можлива відсутність електроенергії. Картина, що вимальовується у зв’язку з цим, не є особливо радісною: зупиняться насосні станції, зникне водопостачання, водовідведення й опалення – словом, майже тернопільський ремейк голлівудського кіноблокбастера “Післязавтра”. Втім, є сподівання, що таке похмуре майбутнє на всіх нас не очікує, і портал, який сповістив про такі не дуже далекі від апокаліптичних перспективи, тут таки повідомив, що на Тернопільщині йде жвавий розпродаж об’єктів, здатних зігріти душу і тіло – спиртозаводів. За короткий час продали вже другий з трьох, виставлених на аукціон. “І під час війни все розпродують. Горіти вам у вогні”, “Розпродадуть, роздеребанять, здадуть на металолом”, “Не продали, а замутили”, “Тепер надприбутки… підуть не в державну, а в приватну кишеню… А наша влада знову простягне руку до Заходу…”, – такою є тональність коментарів на сайті. Але ж закликають нині вірити лише інформації з офіційних джерел. А вона стверджує, що “спиртові заводи знаходяться на стадії руйнувань, тож чим швидше їх вдасться приватизувати, тим швидше з’являться нові робочі місця й наповнюватиметься бюджет області”. Вдумайтесь: з’являться і наповнюватиметься! А ви, несвідомі, все про якийсь “дерибан”, “замутили”… Перспективу треба бачити!