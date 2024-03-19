Днями на хабарі затримали військовослужбовця Тернопільського ТЦК.

Це підтвердили у центрі комплектування.

“Оновлене керівництво обласного та об’єднаного міського ТЦК СП здійснює рішучі заходи щодо очищення структури військової установи від службових осіб які своїми діями дискредитують службу в ЗСУ та роботу центрів комплектування та підтверджує що 17 березня 2024 року за результатами спільно роботи військової контррозвідки та Національної поліції був затриманий за правопорушення корупційної спрямованості військовослужбовець Тернопільського ОМТЦК СП. Тривають першочергові слідчі дії”, – ідеться у повідомленні, яке оприлюднили на офіційній сторінці установи.

У ТЦК також запевнили, що керівництво та особовий склад засуджує вчинок військовослужбовця і всебічно сприятиме проведенню слідства.

“Ми розраховуємо на належну правову оцінку скоєного та невідворотність покарання винних.

З метою запобігання виникнення таких випадків, просимо громадян повідомляти про подібні факти та негайно звертатися до правоохоронних органів”, – зазначають у ТЦК.

Військові також нагадують, що за пропозицію чи обіцянку службовим особам ТЦК щодо надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність.