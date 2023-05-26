Ручне прання давно ніким не використовується, хіба що для відновлення колишньої краси якихось рідкісних предметів гардеробу або таких, де сам виробник рекомендує не використовувати автоматичне прання. Формат такого прання йде поступове в минуле, тому що практично в кожному будинку встановлюється пральна машинка, яка спрощує ведення побуту та господарства.

Пристрої відрізняються великим набором технічних рішень та функцій, вони можуть бути різних розмірів та відтінків. В результаті використання цього продукту ми виявили, що його важливість стоїть поряд з холодильником та багатьма іншими побутовими приладами. Тут https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/lvov/stiralki.html можна оцінити асортимент і зробити ідеальний вибір на користь конкретної моделі. Оцінка можлива за технічними параметрами та зовнішніми характеристиками.

Види завантаження

Основна відмінність у пральних машин – механізм завантаження білизни. За цим параметром виділяють три види даних машинок:

Фронтальні. Стандартний формат для більшості варіантів виконання, тому що люк завантаження знаходиться у передній частині. Через великі розміри верхню частину обладнання можна використовувати як стільницю для аксесуарів та дрібних приладів. Органи управління виносяться трохи вище за люк на передню панель; Вертикальні. У цьому форматі люк переноситься у верхню частину та стільниці не буде. Зате є можливість заощадити місце, адже такі машини стають тонкими. Під час роботи машинки можна довантажити білизну. Єдиний мінус – потрібно нагинатися, щоб діставати речі з барабана. Комбіновані. Унікальне рішення, де є два барабани для прання та два люки для завантаження та вивантаження речей.

Фронтальні пристрої зазвичай доповнюються великим набором функцій і можливостей, а також мають великий обсяг допустимого завантаження.

Критерії покупки

Насамперед оцінюються габаритні розміри, адже не завжди є можливість встановити те, що подобається і хочеться. Обов’язково враховується максимальна вага. Не слід брати її із запасом, адже пральна машинка в такому разі буде потужною та споживає зайву енергію. Також у майбутньому не варто її перевантажувати, адже це призводить до зношування барабана та інших компонентів. Майже всі сучасні машини є автоматичними, коли необхідно задати програму і чекати закінчення прання. Функціональні можливості також слід вивчити, адже є захист від протікання, функція сушіння та прасування, а також наявність великої кількості режимів для прання різних речей та тканин.