Приготування їжі класичним способом іноді набридає, тому майстерні любителі смачно поїсти намагаються урізноманітнити сніданок, обід та вечерю. Оптимальним рішенням може стати покупка електричного грилю, що працює від мережі. Немає потреби готувати дрова та палити багаття, адже є гарне альтернативне рішення для швидкого приготування.

Потужні грилі представлені у широкій різноманітності. Перш ніж купити гриль необхідно розібратися з різновидами цієї техніки, параметрами, характеристиками та корисними функціями. Адже виробники пропонують велику кількість пристрою для задоволення всіх бажань покупців. Для ознайомлення з асортиментом найкраще звернутися до інтернет-магазину «Фокстрот».

Різновиди грилів

Виробники пропонують такі види грилів:

Поверхня. Спрощена модель відкритого типу, де страву необхідно перевертати для рівномірного прожарювання. Оптимальне рішення, щоб приготувати соковиті стейки чи рибу на велику компанію. Але при використанні потрібно мати гарну витяжку або готувати на балконі; Притискний гриль. Класичне рішення, коли блюдо притискається кришкою. Гарантується рівномірне прожарювання з обох боків. Готувати на такому грилі можна будь-що, попередньо активуючи відповідний режим; Раклітниця. Розкладний гриль, де використовується лист середньої глибини. В основному можна приготувати бутерброди, сири, а також швейцарську страву раклет, відповідно це і стало причиною такої назви пристрою; Гриль-барбекю. Стандартний варіант виконання із ґратами. Контакт із робочою поверхнею виключено, відповідно страви готуються з димком; Електрична шашличня. Відмінне рішення для безконтактного приготування м’ясних блюд на теплих шампурах.

Стандартні моделі мають рифлену поверхню, а деякі – гладку з невеликими вкрапленнями. Притискні грилі зазвичай комбінують гладку та рифлену поверхню. У багатьох моделях вони знімаються для зручності чищення та сушіння. Не зайвим буде вибрати гриль, де робочі поверхні доповнюються антипригарним покриттям, щоб блюдо не пригорало.

Де придбати гриль?

Велику кількість цікавих рішень можна знайти у магазині «Фокстрот». Якість продукції підтверджується відгуками та рекомендаціями покупців. Є детальний опис та характеристики по кожній моделі гриля, що спрощує підбір та купівлю. За дотримання рецептури будь-який гриль забезпечить приготування смачних та корисних страв.