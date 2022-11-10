На кухні багато пристроїв є корисними для того, щоб запропонувати постояльцям оригінальні страви за унікальними рецептами. Але для цього необхідно мати спеціальні пристрої та техніку, а найбільш універсальним з усіх пропозицій є електричний гриль. З його допомогою вдасться приготувати м’ясо, рибу та овочі з хрусткою скоринкою.

Рівномірне прожарювання гарантується двома електричними нагрівачами, між якими і встановлюється заготівля. Досить просто купити електрогриль та користуватися його функціями, адже це простий у використанні пристрій. Підтримка оптимальної температури і кілька режимів дозволяє приготувати різні страви, зберігаючи їх аромат і корисні якості.

Переваги електричного грилю

Техніка має масу переваг:

готування без використання олії;

регулятор температури;

наявність кількох режимів;

простота обслуговування;

компактні розміри;

ребриста структура поверхні смаження.

Ручки в таких грилях ізольовані, що унеможливлює їх нагрівання та дискомфорт у роботі. Ніжки можна налаштувати, щоб підігнати висоту під різні умови. Індикатор готовності повідомить кухаря про те, що блюдо готове і можна забрати.

Що врахувати при покупці?

Перш ніж зробити вибір, необхідно проаналізувати велику кількість параметрів і характеристик:

Потужність. Бажано дивитися у бік високих параметрів, що забезпечить ефективне та якісне приготування; Розмір. Для великих сімей потрібно купувати великі грилі, щоб була можливість за один підхід приготувати достатню кількість порцій; Матеріал. Металевий корпус доповнюється кількома пластиковими деталями; Максимальне навантаження. Деякі грилі допускають навантаження до 1 кг м’яса, деякі моделі дозволять приготувати за один захід до 4 кг.

Після використання пластини необхідно помити та попередньо замочити, а сам корпус рекомендується своєчасно очищати від пилу, а також захистити його від механічних пошкоджень.

Де придбати електрогриль?

Інтернет-магазин «Фокстрот» є чудовим місцем для покупки даного обладнання. На вибір є велика кількість рішень, що відрізняються функціоналом, обсягом, габаритами та навіть зовнішнім оформленням. На техніку надається гарантія від виробника. Діє доставка до всіх регіонів України, де не ведуться активні бойові дії.