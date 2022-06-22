Повернувся з Польщі, щоб боронити Україну: на війні загинув ще один тернополянин

Війна продовжує забирати життя кращих синів українського народу.

Стало відомо, що на фронті загинув мужній тернополянин, батько двох дітей Сергій Петровський. Про важку втрату на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Іван Кізюк.

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Коли почалося повномасштабне вторгнення, Сергій приїхав з Польщі, де працював, аби стати на захист України. Про це розповіла Любов Модна.

“Загинув дуже хороший чоловік та люблячий батько. Він повернувся з Польщі, бо казав, що мусить іти боронити Україну. Це справжній героїзм. Вічна і світла пам’ять тобі, Сергію. Спочивай з Богом”.

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