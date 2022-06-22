Війна продовжує забирати життя кращих синів українського народу.
Стало відомо, що на фронті загинув мужній тернополянин, батько двох дітей Сергій Петровський. Про важку втрату на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Іван Кізюк.
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Коли почалося повномасштабне вторгнення, Сергій приїхав з Польщі, де працював, аби стати на захист України. Про це розповіла Любов Модна.
“Загинув дуже хороший чоловік та люблячий батько. Він повернувся з Польщі, бо казав, що мусить іти боронити Україну. Це справжній героїзм. Вічна і світла пам’ять тобі, Сергію. Спочивай з Богом”.
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