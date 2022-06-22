Рятував немовлят у пологовому Маріуполя, який розбомбили рашисти: побратими розповіли про бійця, котрого поховали вчора на Тернопільщині. ФОТО

У Церкві святого Миколая в Теребовлі попрощалися із 28-річним бійцем Даниїлом Сафоновим.

Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Теребовлі Михайло Савчук.

“Він загинув 2 травня під час виконання бойового завдання поблизу заводу “Азовсталь” у Маріуполі. Тіло Даниїла вдалося вивезти лише зараз”, – розповів Михайло Савчук.

Військовослужбовець родом із Донецька. Коли на Донбас у 2014 році прийшла війна, переїхав до бабусі в Маріуполь. А згодом – на Тернопільщину, де вже проживала його сестра, яка теж виїхала з Донецька через війну.

Читайте також: На Тернопільщині очікують нову хвилю переселенців через загострення бойових дій

Будучи в Теребовлі, підписав контракт з 44-ю артбригадою. Після закінчення контракту в 2019-му повернувся до Маріуполя та вступив до лав патрульної поліції, розповів колега Даниїла Олександр Чернов.

“Даниїл до останнього був вірний присязі, допомагав людям. Він один із тих поліцейських, який рятував немовля в пологовому, який розбомбили ворожі бомби. Даниїл один із тих людей, який доставляв людям воду в ті частини нашої країни, де люди залишались без води, без їжі”, – каже Олександр Чернов.

Від початку повномасштабної війни Даниїл Сафонов захищав Маріуполь. У квітні передислокувався до заводу “Азовсталь”.

У чоловіка залишилася дружина та син.