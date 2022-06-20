На Тернопільщині попрощалися із загиблим воїном Русланом Романцем.

Чоловік загинув у бою із загарбниками на Луганщині.

Віддати останню шану побратиму прийшли бійці 44-ї артбригади імені Данила Апостола.

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“Руслан був дуже привітним, щирим і чуйним до чужої біди, завжди допомагав, хто б і що не попросив би”, – так земляки з села Різдвяни, що на Тернопільщині, згадують про нього. У свої 26 років він пішов на війну добровольцем та став на захист України, коли розпочалось повномасштабне вторгнення окупаційних військ. Він з честю та гідністю виконав свій обов’язок, та, на превеликий жаль, наш хоробрий захисник загинув в бою, даючи гідну відсіч ганебним загарбникам на Луганщині. У загиблого Героя залишились мати, старший брат і сестра з племінником. Висловлюємо щирі співчуття родині Руслана, скорбимо разом з Вами.

Спи спокійно, дорогий друже.

Пам’ятаємо, не забудемо, не пробачимо…”, – ідеться у повідомленні на сторінці бригади.

Вічна пам’ять Герою!