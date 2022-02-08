Потужна циклонічна депресія насувається до України. Вона сприятиме сильному вітру та опадам. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температура повітря цими днями здебільшого зберігатиметься плюсовою. Втім, відчуття холоду посилюватиметься через підвищений рівень вологості та сильні вітри.

“Потужна циклонічна система на півночі Європи 8-го лютого прорветься опадами та сильним вітром через вузьку долину циклончику Roxana в Україну. У вівторок мокрий сніг йтиме найближчої ночі повсюди, проте вдень атмосферні фронти зсунуться у східному напрямку, тому в денні години більшість західних областей позбудуться опадів. Витіснить їх антициклон Holm. Через протистояння фронтів, циклонічності з одного боку та антициклону з іншого — в Україні посилиться північно-західний вітер, місцями, можливо, до штормових поривів. Температура повітря коливатиметься близько нуля. На тижні в Україні погода передбачається порівняно теплою, вітряною та вологою, проте без якихось серйозних опадів”, – зазначає Наталка Діденко.

Отже, попри підвищення температурних показників погода цього тижня буде некомфортною. Клопоту додаватимуть сильні вітри та мокрий сніг з дощем.