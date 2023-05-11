На Тернопільщині аграрії засіяли 94% земельних угідь. Наразі підприємці завершують садити картоплю. Площі деяких культур цього року дещо розширили.

Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів, посівна цьогоріч розпочалася в середині березня. Втім, через періодичні похолодання та дощі зі снігом деякі підприємці роботу зупиняли.

«Аграрії засіяли 94% земельних угідь від запланованої площі у 2023 році. Зокрема, залишилося посіяти ще 3% зернобобових, 6% сої та посадити 5% картоплі. На 100% посіяли соняшник, цукровий буряк та гірчицю. Спільними зусиллями забезпечимо продовольчу безпеку регіону та країни».

Додамо, цього року аграрії на Тернопільщині засіяли близько 800 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Серед основних культур, на які зосереджена увага підприємців – ярі зернові, цукрові буряки, соняшник, овочеві культури, соя.