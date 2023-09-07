Аграрії на Тернопільщині почали сіяти озимі зернові культури, а також ріпак.

За інформацією обласного департаменту агропромислового розвитку, вже посіяно 699,7 тис. га озимих, з яких ріпаку – 654,9 тис. га та 44,8 тис. га зернових.

Погода аграріям сприяє, більшість підприємців завершують збір врожаю та закладають площі під новий. Запасів сільськогосподарської продукції достатньо, – запевнив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, частину врожаю відправляють до південно-східних регіонів, де тривають бойові дії.

«Завдяки сприятливим погодним умовам, сівбу ріпаку вже завершили сільгосп-товаровиробники Тернопільської, Волинської, Полтавської, Сумської областей. Найбільша площа посіву ріпаку наразі на Тернопільщині — 72,5 тис. га, далі йдуть Вінниччина — 67,2 тис. га та Кіровоградщина — 59,4 тис. га. Аграрії всіх областей України активно сіють ріпак та розпочали сівбу озимих на зерно. Станом на початок вересня вже посіяно 699,7 тис. га озимих, з яких ріпаку – 654,9 тис. га та 44,8 тис. га зернових, зокрема, пшениці — 42,5 тис. га, ячменю — 1,2 тис. га та жита — 1,1 тис. га».

Додамо, цьогорічний урожай на Тернопільщині порадував аграріїв. Попри незначне зменшення посівних площ, зерна вдалося зібрати більше.